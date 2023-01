Une semaine après le massacre de 28 personnes au Burkina Faso, le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a appelé samedi les autorités de transition à mener une enquête « rapide, complète, impartiale et transparente ». Volker Türk se félicite par ailleurs que Ouagadougou ait annoncé l’ouverture d’une enquête mais souhaite également que les autorités « demandent des comptes à tous les responsables, quelle que soit leur position ou leur rang ».

Des supplétifs de l’armée ont été accusés d’avoir tué 28 personnes à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi (nord-ouest), dans la nuit du 30 au 31 décembre, la veille du Nouvel An. « J’ai envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères soulignant ce message exact » car « les victimes et leurs proches ne méritent pas moins », a ajouté le responsable onusien dans un communiqué.

Des représailles après l’attaque d’une base militaire

Le bureau de l’ONU aux droits de l’homme a précisé que ses sources locales avaient attribué les morts aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), une milice constituée de supplétifs de l’armée pour combattre les djihadistes. Selon le communiqué, les VDP sont arrivés dans la ville de Nouna, tuant 28 personnes « en représailles apparentes de l’attaque d’une base militaire la nuit précédente » par des djihadistes présumés du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM, JNIM en arabe), affiliés à Al-Qaida.

Après le massacre, le Collectif contre l’Impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), organisation de défense des droits humains au Burkina, avait également dénoncé « des exactions » commises par des VDP. « Suite à une attaque terroriste qu’aurait subie le quartier général des VDP de Nouna […] des Dozos [chasseurs traditionnels] armés, identifiés par les victimes comme étant des VDP, ont conduit en guise de représailles des actions meurtrières », avait assuré le Collectif.









Le gouvernement avait alors indiqué qu’une enquête avait été ouverte « pour élucider les circonstances du drame et situer toutes les responsabilités » et a appelé « l’ensemble de la population au calme » en attendant que « toute la lumière » soit faite « sur ces violences inacceptables ».

Des milliers de morts et deux millions de déplacés

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’Etat islamique qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés et sont en partie à l’origine de deux coups d’Etat militaires en 2022.Le pouvoir issu du dernier putsch du 30 septembre mené par le capitaine Ibrahim Traoré a lancé fin 2022 une campagne de recrutement de nouveaux supplétifs pour aider l’armée dans sa lutte contre les djihadistes. Sur des besoins estimés à 50.000, 90.000 personnes se sont inscrites. Les VDP reçoivent pour l’instant une formation civique et militaire de 14 jours avant d’être armés et dotés de moyens de communication.

Le Haut-commissaire de l’ONU avait déjà « exprimé ses inquiétudes directement aux autorités en raison des possibles risques pour les droits de l’homme liés aux recrutements, à l’armement et au déploiement des supplétifs au Burkina Faso », souligne le communiqué de samedi. Il a souligné le « besoin urgent de renforcer les procédures de contrôle et la formation avant leur déploiement concernant les droits humains et humanitaires ».