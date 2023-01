La digue a rompu. Au 4e jour et 12e tour de scrutin pour élire le Speaker de la Chambre, Kevin McCarthy a terminé tout près du but, vendredi, après avoir convaincu 14 frondeurs de voter pour lui. Il lui manque encore trois voix, qu’il pourrait obtenir lors du 13e tour qui se déroule actuellement.

Après une soirée de négociations, l’optimisme était de retour dans les rangs républicains. McCarthy a accepté de remettre en place la règle permettant à un seul élu de déposer une motion de censure, et de donner davantage de pouvoir dans les comités au Freedom Caucus, le groupe parlementaire auquel appartiennent presque tous les rebelles. Un à un, les objecteurs ont crié le nom de McCarthy, sous les applaudissements. Le groupe des « Never Kevin », mené par Matt Gaetz et Lauren Boebert, a fondu à seulement sept représentants.

