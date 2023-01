Le Japon va proposer une prime de 7.300 euros par enfant aux familles volontaires pour quitter Tokyo aller vivre dans une autre ville. L’offre sera officiellement lancée au printemps 2023, rapporte Le Figaro.

Il s’agit là d’une énième tentative du gouvernement japonais pour réduire la population de sa capitale. En 2019, un programme aux objectifs similaires a été lancé. L’Etat proposait alors un peu plus de 2.100 euros par enfant quand la famille décidait de déménager. Mais cette première initiative n’a convaincu que 2.381 foyers de quitter la métropole bondée.

Une qualité de vie irremplaçable

L’immobilisme des Japonais est compréhensible. Le Grand Tokyo offre tous les avantages d’une grande ville, sans les inconvénients : la pollution y est faible, tout comme la saleté et le taux de criminalité. Les transports en commun sont nombreux et efficaces et facilitent la vie des habitants.

De plus, le télétravail est encore très peu utilisé au Japon, et Tokyo possède la plus grosse activité économique du pays avec une grande concentration d’entreprises. Peu de chances, donc, que la prime séduise les Tokyoïtes. La volonté de rééquilibrage est comprise par les citoyens mais ils ne sont pas pour autant prêts à quitter la capitale.









Il en va d’ailleurs de même pour les administrations publiques du Japon. En 1992, ces dernières devaient déménager leurs locaux dans plusieurs autres villes pour pousser leurs employés à les suivre et redynamiser d’autres métropoles. Trente ans plus tard, seule la petite Agence pour les affaires culturelles a quitté Tokyo pour s’établir à Kyoto, note Le Figaro.