Le gouvernement de gauche actuellement au pouvoir en Espagne ferait-il comme Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui veulent repousser l’âge légal de départ à la retraite ? C’est ce que laissent entendre plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux. Un tweet relayé plus de 500 fois avance que « le gouvernement socialiste espagnol, allié à Podemos (LFI), fait passer l’âge légal de la retraite à 66 ans et 4 mois ».

Le 2 janvier, Stéphane Vojetta, député Renaissance représentant les Français établis en Espagne, rappelait également ce recul de l’âge de départ chez nos voisins, sans toutefois faire un lien direct avec le gouvernement espagnol actuel. « Vous ne le lirez pas dans les tweets de la NUPES qui préfère regarder le joli côté de la médaille, expliquait-il. Au 1er janvier, l’âge légal de la retraite en Espagne passe à 66 ans et 4 mois, et la pension se calculera désormais sur la base des 25 dernières années contre 15 jusqu’alors. »

FAKE OFF

La réforme n’a pas été votée par le gouvernement espagnol actuel, mais en 2011, sous l’impulsion du gouvernement socialiste de José Luis Zapatero. Et c’est depuis 2013 que l’âge de départ à la retraite progresse. Cette loi prévoit un recul progressif de l’âge de départ à la retraite, de 65 ans en 2011 jusqu’à 67 ans en 2027. Cette année, l’âge de départ est reporté à 66 ans et 4 mois. Depuis 2014, l’âge légal est ainsi reculé d’un mois chaque année, jusqu’à atteindre 67 ans en 2017.

Cette année, les Espagnols qui veulent partir avant l’âge légal auront une retraite à taux plein s’ils ont cotisé pendant trente-sept ans et six mois. Comme l’âge de départ de retraite, cette durée de cotisation permettant de partir avant l’échéance de l’âge légal est progressivement rallongée, pour atteindre 38 années et six mois de cotisation en 2027. En France, les salariés doivent avoir cotisé au minimum 41 années et six mois s’ils sont nés entre 1955 et 1957. Cette durée s’étend progressivement jusqu’à 43 années pour tous ceux nés après 1972.

La période entrant pour le calcul du montant de la retraite est aussi rallongée, passant de 15 ans à 25 ans. La loi prévoit que certains travailleurs, comme les pompiers ou les professionnels de la tauromachie, pourront continuer à partir en retraite plus tôt, détaille le site de la Sécurité sociale espagnole.









Si l’âge de départ effectif à la retraite augmente depuis 2006, selon un rapport de 2020 de la Banque d’Espagne mis en lumière par nos confrères espagnols de Newtral, 40 % des demandes de départ en retraite se faisaient cette année-là à un âge inférieur à l’âge légal.

La ministre de l’Economie espagnole avait défendu en 2010 ce projet de réforme des retraites, en expliquant que les retraités percevaient plus longtemps leur pension en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Cette réforme avait suscité l’opposition dans le pays. L’âge légal de départ n’avait pas été modifié depuis 1919.