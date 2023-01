Le 13 novembre dernier, quatre étudiants américains ont été retrouvés morts, poignardés, à Moscow, une petite ville de l’Idaho située dans l’Ouest américain. Après plusieurs semaines d’enquête, les autorités arrêtent Bryan Kohberger, 28 ans, au domicile de ses parents en Pennsylvanie, à plusieurs milliers de kilomètres de la scène de crime. 20 Minutes revient sur ce quadruple meurtre largement suivi par les médias américains et dont le principal suspect, doctorant en criminologie, donnait des cours sur la même matière à l’université d’Etat de Washington.

Quand et comment les quatre étudiants ont-ils été tués ?

Moscow, petite ville de 25.000 habitants de l’Ouest américain. Le 13 novembre, Kaylee Goncalves et Madison Mogen, 20 ans, étudiantes à l’université de l’Idaho, rentrent se coucher vers 2 heures du matin après une soirée dans un bar de la ville située à 470 kilomètres de Seattle. De leur côté, Ethan Chapin et Xana Kernodle, 20 ans tous les deux, reviennent après minuit d’une soirée chez une fraternité. Les quatre étudiants se couchent dans la maison de trois étages qu’ils partagent avec deux autres colocataires. Une demeure située hors du campus universitaire.

Au milieu de la nuit, l’une des deux autres colocataires de la maison, qui dormait au rez-de-chaussée, serait alors tombée nez à nez avec un homme. Elle racontera être restée « pétrifiée, sous le choc ». Elle décidera de s’enfermer à clé dans sa chambre en pleine nuit. Ce n’est qu’en fin de matinée, vers 11h58, qu’elle appellera la police. Sur place, les autorités découvriront le corps des quatre victimes au deuxième et troisième étage, comme le relate le Washington Post. Les quatre étudiants ont été sauvagement attaqués à l’arme blanche.





Aux Etats-Unis, les enquêteurs démunis face au meurtre de quatre étudiants https://t.co/lckgOaUubF — 20 Minutes (@20Minutes) December 13, 2022



Les deux colocataires survivantes ont été rapidement mises hors de cause. L’enquête a, elle, débuté sans piste concrète, d’autant qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée par les autorités dans la maison.

Qui est Bryan Kohberger, le principal suspect ?

Près de trois semaines après le meurtre, le 30 décembre dernier, Bryan Kohberger est arrêté chez ses parents, en Pennsylvanie, à plus de 4.000 kilomètres de la scène de crime. L’homme de 28 ans est doctorant en criminologie à l’université d’Etat de Washington. Le campus où il résidait se trouve à une dizaine de minutes de voitures de la maison des victimes, à Moscow.

Selon le Daily Beast, le suspect s’était lancé dans « un projet de recherche pour cartographier la manière dont des détenus avaient commis leurs crimes ». Toujours selon le site d’information américain, un ancien camarade du suspect l’a décrit comme « très intelligent mais émotionnellement détaché ». Le doctorant a aussi obtenu un diplôme en justice pénale à l’université catholique DeSales, en Pennsylvanie. L’une de ses anciennes professeures l’a décrit au Daily Mail comme « l’un de ses meilleurs élèves en criminologie » et l’a poussé à poursuivre des études dans cette voie.

Où en est l’enquête ?

Selon les premiers éléments de l’enquête, ces étudiants sans histoire ont été tués dans leur sommeil, sans que cela ne réveille leurs deux autres colocataires dans cette maison blanche de trois niveaux aux petites fenêtres. L’heure du crime ? Entre 02H52, heure des derniers coups de fil relevés sur le téléphone de Kaylee Goncalves, et l’appel aux secours en fin de matinée.

Deux éléments relevés par les enquêteurs ont conduit à l’arrestation du suspect. L’arme du crime est introuvable, mais un fourreau de couteau a été laissé sur le lit de l’une des victimes. Une trace ADN analysée correspond à un échantillon prélevé sur des déchets au domicile du suspect. Bryan Kohberger, qui refuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs, avait éteint son téléphone le soir du quadruple meurtre, mais des données téléphoniques montrent qu’il est venu dans le voisinage une douzaine de fois au cours des semaines précédentes. Et selon des images de vidéosurveillances, sa voiture, une Hyundai Elantra blanche, était près de la maison des étudiants entre 3h29 et 4h20.

La voiture du suspect, une Hyundai Elantra blanche, a également été repérée près de la maison des étudiants la nuit du 13 novembre. Après avoir acheté de nouvelles plaques d’immatriculation, le suspect a traversé tout le pays avec son père pour passer les fêtes en famille. Le soir du meurtre, Bryan Kohberger serait également retourné dispenser ses cours comme si de rien n’était.





Les quatres étudiants de l'université de l'Idaho, Kaylee Goncalves et Madison Mogen (haut), et Ethan Chapin et Xana Kernodle, tués le 13 novembre 2022. - Instagram

Malgré la forte médiatisation de l’affaire qui a ému tout le pays, une centaine d’enquêteurs de la police locale, de celle de l’Etat et du FBI ont peu communiqué sur l’avancée de leurs investigations. Tout juste sait-on que 113 scellés, 4.000 photographies et plus de 5.000 éléments de preuve ont été collectés. Le suspect a été cependant très vite inculpé pour « assassinats », soit le 30 décembre. Depuis la Pennsylvanie, Kohberger a accepté son transfèrement vers l’Idaho, l’Etat dans lequel ont été commis les crimes. La justice dispose d’un délai de dix jours pour effectuer le transfert du suspect. En attendant, le dossier judiciaire reste sous scellé, précise la justice. Pour cette raison, comme le rapporte l’AFP, un éventuel mobile du crime n’a été évoqué ni par la justice ni par les enquêteurs.