Près de deux mois après le meurtre de quatre étudiants dans l’Idaho, on sait désormais pourquoi la police a arrêté Bryan Kohberger : son ADN a été retrouvé sur le fourreau d’un couteau sur la scène du crime. Pour le reste, la publication, jeudi, de « l’affadavit » justifiant son interpellation laisse de nombreuses zones d’ombre planer sur une affaire qui a sidéré l’Amérique.

Kaylee Goncalves, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle et Ethan Chapin – 20 ans et en couple – ont été tués dans leur résidence étudiante à coups de couteau, en plein sommeil, le 13 novembre. L’arme du crime reste introuvable, mais un fourreau de couteau a été abandonné sur le lit d’une des victimes. Une trace ADN a pu être analysée et correspond à celui prélevé sur des déchets au domicile de Kohberger, en Pennsylvanie.

Bryan Kohberger avait éteint son téléphone le soir du quadruple meurtre, mais des données téléphoniques montrent qu’il est venu dans le voisinage une douzaine de fois au cours des semaines précédentes. Et selon des images de vidéosurveillances, sa voiture, une Hyundai Elantra blanche, était près de la maison des étudiants entre 3h29 et 4h20.





Les quatres étudiants de l'université de l'Idaho, Kaylee Goncalves et Madison Mogen (haut), et Ethan Chapin et Xana Kernodle, tués le 13 novembre 2022. - Instagram

Une des survivantes nez à nez avec le meurtrier

Deux autres étudiantes de la résidence n’ont pas été attaquées. L’une d’entre elles, D.M., a indiqué aux enquêteurs qu’elle a entendu du bruit. Et cru entendre une des victimes dire « il y a quelqu’un (dans la maison) ». Lorsqu’elle ouvre la porte de sa chambre pour la troisième fois, elle se trouve nez à nez avec le tueur, vêtu de noir et masqué, ne voyant que « ses sourcils en bataille ». Elle est restée « pétrifiée, sous le choc », puis voit le suspect sortir par une porte-fenêtre coulissante. La jeune fille s’enferme alors à clé dans sa chambre, vers 4h17 du matin. Pour une raison qui n’est pas expliquée dans le document, ce n’est qu’à 11h58 qu’elle appelle la police.

Bryan Kohberger, 28 ans, est un doctorant en criminologie qui étudiait dans une université voisine. Après le meurtre, il a commandé de nouvelles plaques d’immatriculation, puis il a traversé tout le pays avec son père en voiture pour passer les fêtes au domicile familial, en Pennsylvanie, où il a été arrêté le 30 décembre. Pour l’instant, il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs.