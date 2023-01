On prend les mêmes, et on recommence. La guerre interne du parti républicain continue pour la troisième journée consécutive, jeudi, et la Chambre n’a toujours pas de Speaker. Après neuf tours de scrutin, une vingtaine de frondeurs torpillent la candidature de Kevin McCarthy, égalant ainsi le blocage de 1923, avec des négociations au point mort.

Jeudi matin, Kevin McCarthy, qui est soutenu par Donald Trump, a pourtant fait de nouvelles concessions. Il a notamment accepté la demande principale des républicains rebelles : permettre à un seul élu de déposer une motion de censure contre un Speaker, pour limiter son pouvoir. Mais rien, hormis son scalp, ne semble satisfaire les 21 « Never Kevin ». Avec une infime majorité à la Chambre, Kevin McCarthy n’a qu’une marge de manœuvre de quatre voix.

Un vote pour Donald Trump

Au 7e tour, 19 élus ont choisi leur candidat anti-système, Byron Donalds, une simplement « présente », et Matt Gaetz a joué les trolls en votant pour Donald Trump – car la Constitution américaine ne précise pas qu’un Speaker doive être un élu de la Chambre.

Dans ce face-à-face, la frondeuse Lauren Boebert a nommé une seconde alternative au 9e tour, Kevin Hern, en plus de Byron Donalds. Mais chaque faction campe sur ses positions, et les élus vont devoir décider entre continuer de voter ou tenter de lever la séance pour revenir à la table des négociations.