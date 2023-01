La riposte aux provocations nord-coréennes s’organise. Les Etats-Unis et la Corée du Sud préparent « une réponse coordonnée et concrète à une série de scénarios, y compris une utilisation de l’arme nucléaire par la Corée du Nord », a fait savoir mardi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il a toutefois précisé que ces préparatifs n’incluraient pas des « exercices nucléaires conjoints », puisque la Corée du Sud n’est pas dotée de l’arme atomique.

Les deux alliés sont « en discussion au sujet du partage des renseignements, de la planification conjointe et des plans de mise en œuvre commune qui découlent de l’exploitation de moyens nucléaires américains pour faire face aux armes nucléaires de la Corée du Nord », a communiqué la présidence sud-coréenne un peu plus tôt.

Des exercices conjoints, mais pas « nucléaires »

Dans un entretien au journal Chosun Ilbo paru lundi, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a admis que « le parapluie nucléaire » américain et sa « dissuasion élargie » ne suffisaient plus à rassurer les Sud-Coréens. « Les armes nucléaires appartiennent aux Etats-Unis, mais la préparation, le partage d’informations, les exercices et l’entraînement doivent être effectués conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis », a déclaré le président, ajoutant que Washington accueillait cette idée « plutôt positivement ». Mais plusieurs heures après la parution de cet entretien, Joe Biden a répondu par un « non » catégorique, lorsqu’il lui a été demandé si les deux parties envisageaient des exercices nucléaires conjoints.









Le bureau de Yoon Suk-yeol a pris acte de la réponse de Joe Biden, mais a soutenu que le président américain « n’avait pas eu d’autre choix que de répondre "Non" lorsqu’on lui a posé la question directement (…) sans aucun contexte ». « "Exercice nucléaire conjoint" est une expression utilisée seulement par les puissances nucléaires », a expliqué Kim Eun-hye, porte-parole de la présidence sud-coréenne.