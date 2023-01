Bonne année et surtout bonne santé à toutes et à tous. Même un lendemain de réveillon, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Lors de ses vœux, samedi, Volodymyr Zelensky a assuré que l’année 2023 sera celle de « la victoire » dans la guerre contre la Russie. Confronté à de nombreux revers militaires depuis plusieurs mois, le Kremlin ne l’entend évidemment pas de cette oreille. Dans son discours pour le Nouvel an, Vladimir Poutine a d’ailleurs estimé que la « justesse morale et historique » était « du côté » de son pays.