Transparence opaque. Vendredi, Pékin a réaffirmé la véracité de ses statistiques sur la progression du Covid-19, malgré des nombres annoncés de cas et de décès étrangement faibles, malgré la résurgence de la maladie sur son territoire.

« Depuis l’apparition de l’épidémie, la Chine partage des informations et des données fiables avec la communauté internationale, dont l’OMS, d’une façon ouverte et transparente », a assuré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. « Nous avons partagé la séquence du nouveau coronavirus dès le début et contribué de manière importante au développement de vaccins et de médicaments fiables dans d’autres pays », a ajouté le porte-parole devant la presse. Pour mémoire, dimanche, la commission nationale de la Santé chinoise a annoncé l’arrêt de la publication quotidienne de ses chiffres sur l’épidémie de Covid-19.

Des demandes d’informations « plus détaillées »

Ces propos font suite à ceux du chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui avait appelé Pékin à transmettre des « informations plus détaillées », et jugé « compréhensibles » les mesures de protections annoncées par d’autres pays envers les voyageurs en provenance de Chine.

Cette dernière traverse une vague de contaminations d'ampleur inédite depuis l'abandon brutal, au début du mois, de sa politique dite du « zéro Covid ».









Le pays a cependant annoncé la fin des quarantaines obligatoires à l’arrivée sur le territoire à partir du 8 janvier et la reprise progressive des voyages à l’étranger pour les Chinois. Plusieurs pays dont les Etats-Unis, l’Italie ou Israël s’en inquiètent et ont déjà pris des mesures anti-Covid pour les voyageurs venant de Chine.

Vendredi, seuls 5.515 nouveaux cas et un décès ont été annoncés par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Des chiffres qui ne semblent plus refléter la réalité, les dépistages généralisés n’étant plus obligatoires. En Chine, seuls les patients morts d’une déficience respiratoire provoquée par le virus et testés positifs sont considérés comme des victimes du Covid-19.