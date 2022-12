Au Cambodge, le bilan d’un grand incendie qui a ravagé un hôtel casino mercredi soir ne cesse de s’alourdir. Si jeudi, les services de secours avaient établi un bilan provisoire à 19 morts et trente blessés, vendredi, Sek Sokhom, le représentant de la province de Banteay Mean Chey a rehaussé à 26 le nombre de personnes ayant perdu la vie durant l’incendie. On compte « une centaine de blessés », a ajouté le représentant.

« C’est une tragédie en cette période des fêtes de fin d’année », a réagi le Premier ministre cambodgien Hun Sen, depuis Kampot, lieu du drame, dans le sud du pays. Parmi les victimes, les services de secours ont dénombré 21 citoyens thaïlandais. « Plus de 1.000 clients et environ 500 employés » se trouvaient au Grand Diamond City, un complexe de divertissement de Poipet (ouest), à la frontière de la Thaïlande, quand l’incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi.

« L’opération de recherches est maintenant terminée »

« L’opération de recherches est maintenant terminée », a annoncé Sek Sokhom jeudi dans la soirée. « Les secouristes sont passés partout où nous pensions trouver des victimes », a ajouté le responsable.

Mobilisés dès l’aube vendredi, des centaines de secouristes cambodgiens et thaïlandais ont passé au crible l’imposant complexe dont il ne reste que des pans de façades noircies par les flammes, examinant certaines zones, inaccessibles la veille en raison de la fumée.

Des images prises au moment de l’incendie ont montré des personnes acculées sur des balcons ou au rebord des fenêtres pour échapper à des flammes de plusieurs mètres de haut.









Les autorités cambodgiennes n’ont pas évoqué pour le moment les causes de l’incendie. Un secouriste thaïlandais a indiqué que le feu s’était rapidement propagé dans l’hôtel casino en raison de la présence de moquette.

« J’avais la sensation depuis le début que cet endroit n’était pas bien sécurisé. Tout à l’intérieur était vieux », a déclaré à Nueng, un employé thaïlandais de l’hôtel casino, qui attend des nouvelles de son père, venu jouer, piégé à l’intérieur par les flammes.