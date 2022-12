Deux nouveaux décès ont été enregistrés en lien avec la tempête qui a frigorifié une grande partie des Etats-Unis autour de Noël, portant le bilan de ce blizzard historique à au moins 61 morts, ont annoncé jeudi les autorités. Ces deux décès se sont produits dans le comté d’Erie, dans l’Etat de New York, où se trouve la ville de Buffalo. Au moins 39 personnes y sont mortes et le nombre risque encore d’augmenter, a indiqué Mark Poloncarz, un responsable du comté, lors d’une conférence de presse. Parmi elles, quatre ont été retrouvées dans des voitures, 11 dans des maisons et 17 dehors, a-t-il précisé.

Les autorités critiquées sur leur gestion de la crise

Avec le réchauffement des températures, les autorités craignaient qu’une fonte rapide des neiges ne provoque des inondations. « Heureusement, il semble que les inondations vont être minimes. Il y a bien des possibilités d’inondations, mais il semble que ce ne sera pas grave », a fait savoir Mark Poloncarz. Enfin, le courant a été rétabli pour tous les habitants du comté, a-t-il ajouté.

Le froid s’est fait ressentir à divers degrés dans une grande partie du pays, jusqu’au Texas et en Floride, des Etats peu habitués à de telles conditions météorologiques. La tempête a aussi provoqué de fortes perturbations dans les aéroports, avec des milliers d’annulations de vols.









Et la région de Buffalo, bien qu’habituée aux hivers difficiles, a été durement frappée par la tempête. Importantes chutes de neige, vent glacial, baisse brutale des températures, etc. Les intempéries ont fait des ravages, au point que les équipes de secours se sont elles-mêmes retrouvées bloquées. Les autorités locales doivent maintenant répondre aux critiques, qui questionnent leur gestion de la crise.