C’est le début de la fin. La tempête de froid historique aux Etats-Unis commence à s’estomper mais son impact continue de se faire sentir dans la région de Buffalo. Au moins 59 personnes sont décédées à cause des importantes chutes de neige, du vent glacial, et de la baisse brutale des températures. Même dans les régions habituées aux hivers difficiles, les intempéries ont fait des ravages, au point que les équipes de secours se sont parfois elles-mêmes retrouvées bloquées.









Le comté d’Erie dans l’Etat de New York, où se trouve la ville de Buffalo, près de la frontière avec le Canada, rassemble à lui seul 37 des au moins 59 décès liés à la tempête dans le pays, selon un nouveau bilan mercredi. Des personnes sont mortes parce qu’elles n’avaient pas de chauffage chez elle par un froid polaire, d’après les autorités. D’autres ont été retrouvées sans vie dans leur voiture ou dans la rue. A Noël, le froid s’est fait ressentir à divers degrés dans une grande partie du pays, jusqu’au Texas et en Floride, peu habitués à de telles conditions météorologiques.

Avec les températures en hausse, des risques d’inondations

Ces dernières s’amélioraient mercredi, avec des températures en hausse. Mais « à mesure que les températures se réchauffent, nous nous attendons à ce que la neige fonde et à de possibles inondations causées par une fonte rapide », a averti Mark Poloncarz, un responsable du comté d’Erie. La gouverneure de l’Etat de New York, Kathy Hochul, a demandé aux diverses agences locales de se préparer en prévision d' « inondations potentiellement dangereuses ». Pompes à eau, générateurs et sacs de sable étaient prêts à être distribués, notamment pour le comté d’Erie, selon un communiqué.

Mercredi, la Garde nationale faisait du porte à porte dans les zones où l’électricité n’avait pas encore été rétablie, pour s’assurer que les habitants étaient en sécurité, a tweeté Mark Poloncarz. L’interdiction de circuler en voiture qui reste en vigueur à Buffalo devrait être levée jeudi matin, la plupart des routes étant dégagées, a déclaré le maire de la ville, Byron Brown, mercredi sur CNN.