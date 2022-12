Partout dans le monde, les infrastructures sont devenues un enjeu de sécurité nationale. L’attaque de quatre transformateurs électriques dans l’Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, dimanche, fait craindre une potentielle campagne ciblée de groupes d’extrême droite, après des avertissements en ce sens émis plus tôt par les autorités fédérales.

La dégradation de ces infrastructures dans le comté de Pierce, en banlieue sud de Seattle, a privé de courant plus de 14.000 foyers le jour de Noël, a rapporté la police locale. Une enquête a été ouverte, mais aucun suspect n’avait été appréhendé dimanche, ont détaillé les forces de l’ordre dans un communiqué, assurant ne pas être en mesure de savoir pour le moment s’il s’agissait ou non d’une attaque coordonnée. La police a toutefois souligné être au courant d’événements similaires ailleurs dans l’Etat de Washington, ainsi que dans l’Oregon (nord-ouest), et en Caroline du Nord (sud-est).

Avertissement des autorités fédérales

La police fédérale avait par ailleurs averti début décembre de menaces contre le réseau électrique de la société Tacoma Public Utilities, propriétaire de deux des infrastructures sabotées, selon un communiqué.

Les militants de groupes extrémistes violents « ont développé des plans crédibles et ciblés pour attaquer les infrastructures électriques depuis au moins 2020 », avait déclaré en janvier dernier le ministère de la Sécurité intérieure dans un rapport, cité par les médias américains.

Début décembre, quelque 45.000 foyers et commerces avaient été plongés dans le noir dans le comté de Moore en Caroline du Nord après une attaque au fusil contre deux transformateurs électriques. Une attaque survenue un an après l’inculpation dans le même Etat de cinq hommes, membres présumés de groupes de discussion suprémacistes blancs et néonazis, accusés d’avoir planifié des attaques contre des infrastructures électriques. Ils cherchaient à provoquer « un chaos général », « dans le but de créer un Etat centré sur l’ethnicité blanche », selon l’acte d’accusation.

Tandis que dans l’Ohio (nord), trois hommes liés au mouvement néonazi ont plaidé coupable en février d’avoir utilisé des fusils et des explosifs pour endommager plusieurs centrales électriques dans divers endroits.