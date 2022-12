Le « blizzard du siècle » n’épargne personne aux Etats-Unis. La vague de froid qui s’abat sur le pays depuis le 23 décembre dernier fait aussi souffrir la faune locale. Dans le sud du pays, les températures sont descendues aux alentours de 0°C.

Piqués par ce froid, en Floride, les iguanes tombent des arbres et se retrouvent figés par terre. Incapables de bouger, ces grands lézards paraissent morts. Ils sont en fait seulement paralysés par ces basses températures. Leur corps ne dispose plus d’assez d’énergie pour se déplacer. La plupart d’entre eux pourront à nouveau se mouvoir lorsque les températures remonteront.

Les chauves-souris de Houston touchées par le froid

Les iguanes ne sont pas les seuls animaux à subir la rudesse du climat. Dans le Texas, à Houston, les chauves-souris gèlent et se retrouvent sur la chaussée. Certaines d’entre elles sont recueillies par des bénévoles qui tentent de les réchauffer. Une première vague de froid en 2021 avait déstabilisé la colonie de chauve-souris, tandis que l’ouragan Harvey, en 2017, avait décimé la population.

Côté humain, la tempête actuelle a causé la mort d’au moins 49 personnes, dont 27 dans un seul comté de l’Etat de New York. Plus de 300.000 foyers américains et canadiens ont été privés d’électricité.