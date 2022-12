Trois ONG étrangères ont annoncé, ce dimanche, suspendre leurs activités en Afghanistan, au lendemain de la décision par les talibans d’interdire aux femmes de travailler pour des ONG locales et internationales pourtant essentielles au pays. Dans un communiqué commun, Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE International ont annoncé suspendre leurs activités en attendant que cette décision soit « clarifiée ».

« Nous suspendons nos programmes, en exigeant que les hommes et les femmes puissent poursuivre de la même manière notre aide pour sauver des vies en Afghanistan », expliquent les trois associations.

« L’interdiction va avoir un impact sur tous les aspects du travail humanitaire »

Samedi soir, pendant que l’Occident se préparait à célébrer Noël, le ministère afghan de l’Economie a ordonné à toutes les organisations non gouvernementales de cesser de travailler avec des femmes sous peine de suspendre leur licence d’exploitation. Il n’a pas été précisé si la directive concernait le personnel féminin étranger des ONG.

Dans la lettre émise aux ONG, le ministère explique avoir pris cette décision après avoir reçu des « plaintes sérieuses » selon lesquelles les femmes y travaillant ne respectaient pas le port du « hijab islamique ».









« L’interdiction va avoir un impact sur tous les aspects du travail humanitaire, car les femmes employées ont des postes clés dans les projets axés sur la population féminine vulnérable du pays », a déclaré un haut responsable d’une ONG étrangère.

Dans un communiqué, l’ONU a rappelé aux autorités afghanes qu’en excluant les femmes « systématiquement de tous les aspects de la vie publique et politique », elles font « reculer le pays en compromettant les efforts pour instaurer la paix et une stabilité significative dans le pays ». La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a, pour sa part, appelé à « une réaction claire de la communauté internationale », ce dimanche.

L’étau autour des femmes s’est resserré ces derniers mois. Les talibans, revenus au pouvoir en août 2021, leur ont interdit, il y a moins d’une semaine, de fréquenter les universités publiques et privées, pour les mêmes raisons de code vestimentaire non respecté.