Au moins 22 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi dans l’incendie d’une résidence de personnes âgées à Kemerovo, en Sibérie, dans le centre-est de la Russie, ont annoncé les enquêteurs. « Selon les dernières données, lors de l’inspection du site, les corps de deux autres personnes ont été retrouvés. Le nombre de morts est ainsi passé à 22 », a déploré le Comité d’enquête russe, en charge des principales investigations dans le pays.

Selon les enquêteurs, « six autres personnes ont été blessées, dont deux ont été hospitalisées dans un état grave avec des brûlures ». Le précédent bilan des secours russes publié sur Telegram faisait état de 20 morts. « A 05h25 », les opérations de secours « étaient terminées », avaient-ils précisé sur Telegram. Sur une vidéo publiée par les secours, on pouvait apercevoir de la toile calcinée et plusieurs camions de pompiers positionnés proche du petit établissement délabré. L’intérieur du bâtiment est entièrement parti en fumée.

Selon l’agence de presse Tass, le feu s’est propagé dans la nuit sur 180 m2 dans le bâtiment en bois de deux étages. Cette maison de retraite privée était « illégale », selon une source au sein des forces de l’ordre, citée par Tass.

L’inspection des lieux se poursuit

Le Comité d’enquête russe avait annoncé plus tôt samedi l’ouverture d’une enquête notamment pour « négligence ayant entraîné la mort de deux personnes ou plus ». « Un homme de 31 ans » est accusé par les enquêteurs d'« avoir loué une maison privée comme résidence temporaire à des personnes » âgées, a affirmé le Comité d’enquête dans un autre communiqué.

Les enquêteurs ont publié en fin de matinée une courte vidéo montrant l’interrogatoire d’un homme au visage flouté. L’origine présumée du feu serait « un poêle défectueux », ont affirmé les enquêteurs. « La veille de l’incident, les locataires ont informé (le propriétaire) que la chaudière était défectueuse, mais il n’a entrepris aucune démarche pour réparer l’équipement », ont-ils dénoncé.

« L’inspection des lieux se poursuit, les objets nécessaires à la poursuite de l’enquête sont saisis. Des témoins sont interrogés », peut-on aussi lire dans leur communiqué. Selon les secours, l’établissement avait été « identifié fin 2021 » par les autorités et devait faire l’objet d’un contrôle inopiné en 2023. « Le 7 décembre, l’inspecteur du Service national de surveillance des incendies est arrivé dans l’établissement pour une visite d’inspection. La direction du refuge lui avait refusé l’accès aux locaux », ont encore dénoncé les secours. Le gouverneur régional, Sergueï Tsivilev, a ordonné lui, sur Telegram, à ce que « toutes les maisons de retraite, principalement privées, soient contrôlées ».