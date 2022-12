Hong Kong a l’intention de rouvrir sa frontière avec la Chine d’ici la mi-janvier, a annoncé samedi le chef de l’exécutif, John Lee, à son retour d’une visite à Pékin. La frontière est fermée depuis près de trois ans, la Chine ayant endossé une stratégie « zéro Covid » avec des restrictions parmi les plus draconiennes du monde pour faire face à la pandémie. Mais début décembre, sur fond d’exaspération grandissante de la population, Pékin a mis fin à la plupart des mesures sanitaires strictes, en supprimant les quarantaines onéreuses et les restrictions de voyage à l’impact considérable sur l’économie.









Depuis, les cas de Covid en Chine explosent, entraînant la saturation des hôpitaux et des morgues. Malgré la situation sanitaire, « le gouvernement central a décidé de la réouverture totale de la frontière, de façon graduée et ordonnée », a déclaré Lee aux journalistes à son arrivée à l’aéroport. Les autorités locales des deux côtés de la frontière vont présenter une proposition, pour approbation par Pékin, « avec l’intention de la mettre en œuvre avant la mi-janvier », a-t-il ajouté.

Un allègement des mesures sanitaires

Lee a rencontré le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang cette semaine, lors d’une visite de quatre jours à Pékin, la première depuis sa prise de fonction en juillet. Hong Kong avait été autorisé à appliquer une version allégée de la stratégie chinoise de tolérance zéro à l’égard du coronavirus, mais a maintenu un ensemble de restrictions et de règles que la plupart des pays du monde ont abandonnées depuis longtemps.

Mi-décembre, le territoire semi-autonome a annoncé un allègement des mesures sanitaires, avec la fin de l’utilisation d’une application mobile pour contrôler l’entrée dans la plupart des lieux fermés et l’autorisation, pour les personnes arrivant de l’étranger, d’accéder aux bars et restaurants dès leur arrivée.

Actuellement, les résidents de Hong Kong peuvent se rendre en Chine par une poignée de points de contrôle frontaliers, et sont soumis à une quarantaine obligatoire. Avec la réouverture des frontières et l’afflux attendu, Hong Kong et les autorités de Pékin envisagent un quota quotidien, a précisé Lee. Les agents de l’immigration, des douanes et de la police ont déjà reçu l’ordre de retourner à leurs postes frontaliers après Noël, selon les médias locaux.