Le fait du jour

L’armée russe met le paquet sur la région de Donetsk, annexée en 2014. « La situation sur la ligne de front s’est stabilisée, les principaux efforts de nos troupes se concentrent sur l’achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk » autoproclamée par les séparatistes prorusses, a indiqué Valéri Guerassimov, le chef-d’état major des forces armées russes.

Dans la région de Donetsk, l’ex-patron de l’agence spatiale a été blessé par une frappe ukrainienne, qui a tué mercredi soir plusieurs personnes selon le Comité d’enquête russe, chargé des investigations. Réagissant à l’incident, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a assuré aux journalistes qu’il « est tout à fait normal que les fonctionnaires se rendent dans les régions russes. »

La phrase du jour

Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela (le conflit) se termine. Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr »

La phrase est signée Vladimir Poutine. Après dix mois de conflit, le chef d’Etat russe a assuré ce jeudi vouloir mettre un terme aux combats en Ukraine le plus tôt possible. La déclaration du président russe a très vite été remise en cause par les Etats-Unis. Le secrétaire d’Etat Antony Blinken a considéré que la Russie n’a démontré aucune volonté « significative » de mettre fin au conflit.

Une passe d’armes qui intervient quelques heures après la fin de la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis. Reçu à la Maison-Blanche et au Congrès, le président ukrainien est reparti avec l’assurance de recevoir une aide militaire supplémentaire des Américains.

Avec, notamment, la livraison de missiles Patriot, arme puissante de défense antiaérienne. Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine a assuré que la Russie trouvera un « antidote » à ces missiles fournis par Washington.

Le chiffre du jour

6. Comme le nombre de jours de manœuvres prévus en mer de Chine orientale entre la Russie et Pékin. Ces exercices militaires navals, qui se tiendront du 21 au 27 décembre, sont une « réaction » à la position « agressive » des Etats-Unis en Asie, a affirmé jeudi le chef d’état-major russe Valéri Guerassimov.

« Le but » de ces exercices conjoints est « d’accroître (…) la capacité (des deux armées) à résister aux nouveaux défis et nouvelles menaces », a ajouté le dirigeant. Ce n’est pas la première fois que les deux armées s’exercent ensemble cette année. En mai dernier, les deux marines et aviations avaient lancé des manœuvres conjointes au large du Japon et de la Corée du Sud.

La tendance

La réaction russe à la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis ne s’est pas fait attendre. Le chef d’Etat ukrainien, qui est rentré en Ukraine jeudi après avoir été reçu à la Maison-Blanche et au Congrès, n’a pas fait de « de véritables appels à la paix » selon Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin.

Le Kremlin a estimé jeudi que la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis n’a illustré aucune « volonté d’écouter la Russie » et que Washington menait en Ukraine une « de facto une guerre indirecte » contre Moscou.

Le pouvoir russe a aussi regretté l’absence de « mises en garde » américaines à Volodymyr Zelensky contre « la poursuite du bombardement des immeubles résidentiels dans les zones peuplées du Donbass », région de l’est de l’Ukraine en partie contrôlée par des séparatistes prorusses et régulièrement visée par les forces ukrainiennes.