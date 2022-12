Inflation galopante, monnaie en berne, mais forte croissance économique… Face à un appauvrissement de la population turque, confrontée à une inflation de 84 % en un an, le salaire minimum légal sera relevé au 1er janvier à 8.500 livres turques (TRY) net, soit environ 455 dollars, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan.

Troisième fois en un an que le SMIC turc est rehaussé, le salaire minimum s’établissait à 2.826 livres fin décembre 2021, soit un peu moins de 300 dollars à l’époque, il avait été relevé à 4.253 TRY en janvier dernier et à 5.500 en juillet, à un niveau insuffisant pour vivre dans les grandes villes comme Istanbul. Au total, le salaire de base a été multiplié par trois en un an.

La monnaie turque a perdu près de 30 % de sa valeur en un an

Reconnaissant que le pays traverse une « période critique », à moins de six mois des élections présidentielles et législatives prévues au printemps prochain, Recep Erdogan a promis le « déclin rapide de l’inflation dès la fin du mois ». « Nous sommes déterminés à réduire l’inflation de 20 % d’ici la fin de l’année prochaine », a promis le président turc. Les syndicats avaient réclamé 9.500 TRY par mois mais le chef de l’Etat a indiqué qu’il n’avait pas réussi à conclure un accord.









La hausse des prix à la consommation a déjà ralenti en novembre en Turquie pour la première fois depuis mai 2021, à 84,4 % sur un an contre 85,5 % le mois précédent, selon les données officielles. Un groupe d’économistes indépendants estime cependant que le taux d’inflation réel s’élève à plus du double, tandis que la monnaie turque a perdu près de 30 % de sa valeur sur l’année écoulée.