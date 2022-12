C’est l’image la plus forte d’une journée marathon. Dans un discours historique devant le Congrès américain, Volodymyr Zelensky a assuré, mercredi soir, que l’Ukraine ne se « rendra jamais » avant de remettre à Kamala Harris et Nancy Pelosi un drapeau signé par les défenseurs de Bakhmout. Longuement applaudi par presque tous les élus, le président ukrainien, vêtu de sa traditionnelle tenue kaki, a tenté de convaincre les républicains, qui seront majoritaires à la Chambre à partir de janvier, de continuer de soutenir Kiev financièrement et militairement.

« Pas de la charité mais un investissement »

« Contrairement aux prédictions les plus funestes, l’Ukraine n’est pas tombée. L’Ukraine est vivante et combative. Elle tient ses positions et ne se rendra jamais », a lancé Volodymyr Zelensky. « La tyrannie russe n’a plus de contrôle sur nous », a-t-il encore affirmé, acclamé à plusieurs reprises lors d’un discours vibrant d’une vingtaine de minutes, qui a conclu son tout premier déplacement à l’étranger depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

Au-delà du lyrisme, le président ukrainien s’est efforcé de convaincre le Congrès, qui va basculer partiellement du côté des républicains en janvier, de poursuivre son aide massive. « Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider », a-t-il déclaré.

« Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable » a lancé Volodymyr Zelensky, dans une réponse aux préoccupations exprimées par certains responsables conservateurs qui ne veulent plus de « chèque en blanc » pour Kiev. Et ce alors que les parlementaires doivent approuver une nouvelle enveloppe massive de près de 45 milliards de dollars d’assistance humanitaire et militaire pour l’Ukraine.

Standing ovation et drapeau offert

A la fin de son discours, Volodymyr Zelensky s’est tourné vers la cheffe de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et vers la vice-présidente Kamala Harris, qui présidaient cette séance exceptionnelle.

Le moment où Zelensky remet à Kamala Harris et Nancy Pelosi un drapeau ukrainien que lui ont remis les soldats défendant Bakhmout en vidéo. pic.twitter.com/Je97RKpEhN — Philippe Berry (@ptiberry) December 22, 2022



« Quand j’étais à Bakhmout hier (une ville de l’est ravagée par les combats) nos héros m’ont donné le drapeau, leur drapeau. L’étendard de ceux qui défendent l’Ukraine, l’Europe et le monde au prix de leur vie », a-t-il souligné, avant de remettre aux dirigeantes le drapeau bleu et jaune, couvert de signatures de soldats. En retour, elles lui ont remis un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique.

Missiles Patriot

Un peu plus tôt, Volodymyr Zelensky s’était entretenu avec Joe Biden avant de répondre aux questions des journalistes. « Vous ne serez jamais seuls », a assuré le président américain, promettant de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps que cela sera nécessaire ». Mais il a aussi indiqué que s’il n’envoyait pas à l’Ukraine les armements plus puissants qu’elle réclame, notamment des missiles à longue portée, c’était par souci de préserver cette alliance.

Moment léger sur une réponse sérieuse, une journaliste demande à Biden si les US qui avaient dit 'Pas de Patriot', ne peuvent pas donner maintenant tout ce que Kiev demande.

Moment léger sur une réponse sérieuse, une journaliste demande à Biden si les US qui avaient dit 'Pas de Patriot', ne peuvent pas donner maintenant tout ce que Kiev demande.

"Sa réponse est oui", dit Biden en se tournant vers Zelensky. Qui dit en riant "Je suis d'accord". pic.twitter.com/Zmo4fVqQDS — Philippe Berry (@ptiberry) December 21, 2022



Les Européens « ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie », a-t-il dit. Dans ce contexte, si les Américains commençaient à livrer à Kiev des équipements d’un autre type, cela pourrait « fracturer l’Otan », a redouté Joe Biden.

Volodymyr Zelensky s’est toutefois félicité de l’envoi annoncé par les Etats-Unis d’un système de défense antiaérienne Patriot, le plus sophistiqué de l’armée américaine. « C’est une étape très importante pour créer un espace aérien sécurisé pour l’Ukraine », a-t-il dit à la presse, selon la traduction d’un interprète. Le président ukrainien, en réponse à ce qu’il entendait par une « paix juste » pour l’Ukraine, a été très clair : cela se fera sans « aucun compromis quant à la souveraineté, la liberté et l’intégrité territoriale de mon pays ».