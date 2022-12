Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Volodymyr Zelensky s’est rendu mardi à Bakhmout, une ville de l’est de son pays ravagée par d’intenses combats contre les forces russes qui tentent de la prendre depuis l’été et actuellement le point le plus chaud du front.

Cette visite surprise du président ukrainien au plus près des combats apparaît comme un défi lancé à son homologue russe Vladimir Poutine qui, au même moment, remettait des décorations au Kremlin à des soldats et à des dirigeants séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine. Le chef de l’Etat ukrainien « a rencontré des militaires, s’est entretenu avec eux » sur place, a déclaré le service de presse de la présidence, sans plus de précisions.

Une vidéo diffusée par la chaîne ukrainienne d’Etat Freedom l’a montré se prenant en photo aux côtés de soldats dans un bâtiment et leur donnant des médailles. « Ici, dans le Donbass, vous protégez toute l’Ukraine. Ce n’est pas juste Bakhmout, c’est la forteresse Bakhmout », a-t-il lancé aux militaires.





Zelensky à Bakhmout en images.



Le chiffre du jour

100.000. C’est le nombre d’employés du secteur des technologies de l’information qui auraient quitté la Russie cette année, selon les autorités russes. Ce chiffre important illustre le risque de fuite des cerveaux en pleine offensive contre l’Ukraine. « Jusqu’à 10 % des employés des compagnies des technologies de l’information ont quitté le pays et ne sont pas revenus. Au total, quelque 100.000 spécialistes des technologies de l’information se trouvent à l’étranger », a déclaré le ministre du Développement numérique, Maksout Chadaïev, cité par les agences de presse russes.

Selon lui, 80% de ceux qui ont quitté la Russie continuent toutefois de travailler pour une entreprise russe, ce genre d’emplois étant particulièrement compatible avec le travail à distance. Nombre de ceux qui ont quitté la Russie se sont installés en Turquie, en Géorgie, en Arménie, aux Emirats arabes unis ou encore en Asie centrale, d’où ils peuvent continuer de travailler et donc de percevoir leur salaire pour subvenir à leurs besoins.









La phrase du jour

« Est-ce que nous sommes capables de protéger tous seuls notre indépendance, sans la Russie ? Non ! ».

La phrase choc a été lancée lundi par le président biélorusse à l'issue de pourparlers avec Vladimir Poutine à Minsk. « La Russie peut se passer de nous, et nous ne pouvons pas nous passer d’elle », a-t-il également assuré. « Et si quelqu’un pense qu’il pourrait nous séparer aujourd’hui, enfoncer un coin entre nous, ils n’y réussiront pas », a ajouté Alexandre Loukachenko.

La tendance du jour

Vladimir Poutine fixera les objectifs de son armée pour l'année 2023 lors d'une rencontre avec de hauts responsables militaires mercredi, au neuvième mois de l'offensive de Moscou en Ukraine. « Vladimir Poutine tiendra une réunion élargie du ministère russe de la Défense (...). Les résultats des activités des forces armées russes en 2022 seront résumés, les tâches pour l'année prochaine seront définies », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, participera notamment à cette réunion pour « rendre compte de l'état d'avancement de l'opération militaire spéciale » en Ukraine et des livraisons en armements aux forces armées, a ajouté le Kremlin. Environ 15.000 responsables de l'armée russe prendront part à cet événement par visioconférence.