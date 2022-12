Lundi, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis a annoncé le maintien d’une mesure mise en place en mars 2020 par les autorités étasuniennes au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19, permettant d’expulser les candidats à l’immigration, même les demandeurs d’asile potentiels.

Ce dispositif intitulé « Title 42 » devait initialement prendre fin le 23 mai mais un juge de Louisiane avait bloqué sa levée. Le 15 novembre, un juge fédéral de Washington a au contraire exigé du président Joe Biden qu’il mette fin aux expulsions prévues par ce dispositif. La levée du « Title 42 », prévue mercredi, a été suspendue par ordonnance du président de la Cour suprême John Roberts.

Les Etats conservateurs affectionnent cette mesure car elle est immédiate et ne permet pas de recours légal. De plus, elle ne prévoit pas de retour automatique dans le pays d’origine. Face aux volontés de levée cette mesure, une vingtaine d’États républicains avaient déposé lundi un recours d’urgence devant la Cour suprême pour lui demander de bloquer la décision du juge fédéral. La plus haute juridiction américaine leur a donné satisfaction en attendant une décision sur le dossier.

« L’ordonnance de santé publique du Title 42 restera en vigueur pour le moment et les personnes qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis continueront d’être expulsées vers le Mexique », a déclaré lundi le ministère de la Sécurité intérieure, s’engageant à poursuivre les préparatifs pour accueillir les migrants le mieux possible lorsque le dispositif sera levé.









Cette mesure de santé publique avait été adoptée à l’origine en 1893 pour protéger les Etats-Unis des nombreuses épidémies de choléra et de fièvre jaune qui survenaient à l’époque. Elle n’a été que très rarement mise en œuvre depuis.