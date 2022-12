La sélection du jury a débuté, ce lundi aux Etats-Unis, pour le procès de cinq membres du groupe radical d’extrême droite Proud Boys, accusés de sédition en lien avec l’attaque du Capitole de Washington, le 6 janvier 2021. Le chef du groupe, Enrique Tarrio, et quatre autres membres sont accusés d’avoir ce jour-là, avec une foule de partisans du président républicain Donald Trump, semé le chaos dans le siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient l’élection de son rival démocrate Joe Biden à la Maison Blanche.

Ancien « président national » des Proud Boys, Enrique Tarrio n’était pas à Washington le 6 janvier, mais est soupçonné d’avoir dirigé l’attaque sur le temple de la démocratie américaine par des membres de cette organisation néofasciste. Quatre de ses affidés sont eux accusés d’avoir directement pris part à l’assaut. Dans une vidéo de l’événement, l’un d’eux, Dominic Pezzola, peut être vu manipulant un bouclier anti-émeute - volé à la police - et brisant une vitre du Capitole.

Près de 900 personnes poursuivies

Enrique Tarrio a été arrêté à Miami en mars et fait face également avec ses quatre co-accusés à des chefs d’accusation « d’entrave à une procédure officielle (de certification du scrutin présidentiel), d’entrave aux forces de l’ordre, et de destruction de biens publics ». Près de 900 personnes ayant directement participé aux violences ont été poursuivies, et certains déjà condamnées, mais très peu ont été inculpées pour « sédition », chef d’accusation pour lequel elles encourent jusqu’à vingt ans de prison.









Le fondateur de la milice d’extrême droite Oath Keepers, Stewart Rhodes, et un autre membre, étaient devenus fin novembre les premiers participants à l’assaut du Capitole à être reconnus coupables de « sédition ». Selon l’acte d’inculpation d’Enrique Tarrio, ce dernier s’était entretenu avec Stewart Rhodes le 5 janvier dans un parking souterrain de Washington était resté en contact avec des membres des Proud Boys qui pénétraient dans le Capitole.

Le procès des Proud Boys devrait durer plusieurs semaines, et se tient dans le même tribunal fédéral de Washington où ont été condamnés les membres des Oath Keepers.