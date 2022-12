Dimanche, les Etats-Unis ont estimé que les élections législatives en Tunisie étaient « un premier pas essentiel vers la restauration de la trajectoire démocratique du pays », tout en affirmant que le très fort taux d’abstention montrait la nécessité d’une « participation politique » plus large. Ces élections sont l’aboutissement de l’édification du système hyperprésidentialiste voulu par le président Kais Saied, élu en 2019 et auteur d’un coup de force à l’été 2021 au cours duquel il a « gelé » l’Assemblée des représentants du peuple.

Depuis, il l’a dissoute et a soumis à référendum une nouvelle Constitution prévoyant l’élection d’un nouveau Parlement aux pouvoirs très limités. Samedi, les Tunisiens ont très largement boudé ces élections, boycottées par l’opposition : l’abstention a atteint plus de 90 %.

Protéger la liberté d’expression et d’opposition

Les Etats-Unis soulignent « l’importance d’adopter des réformes transparentes et inclusives », comme « l’établissement de la Cour constitutionnelle et la protection des droits humains et des libertés fondamentales pour tous les Tunisiens ».









« Nous continuerons à soutenir les aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique, qui rend des comptes, qui protège la liberté d’expression et d’opposition et qui soutient la société civile », a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price.