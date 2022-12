Trois femmes se trouvaient toujours vendredi soir à l’hôpital dans un état « critique » au lendemain d’une bousculade à l’entrée d’une salle de concert à Londres, où se produisait le chanteur afrobeat nigérian Asake. Huit personnes ont été transportées à l’hôpital, dont trois femmes âgées de 21, 23 et 33 ans.

La police a été appelée jeudi soir après des signalements selon lesquels un « grand nombre de personnes essayaient de forcer l’entrée » de l’O2 Academy, dans le quartier de Brixton, au sud de Londres. Une fois sur place, les services de secours ont découvert des personnes avec des blessures imputées à la bousculade. D’une capacité pouvant aller jusqu’à près de 5.000 places, cette salle de style Art Déco a ouvert en 1929.

Les réseaux sociaux très scrutés

« Des agents ont prodigué les premiers soins et fait de la réanimation cardio-pulmonaire à des membres du public », a déclaré lors d’une conférence de presse un responsable de la police londonienne, Colin Wingrove. Environ 4.000 personnes étaient présentes au concert, selon ce responsable. Une « enquête urgente a été ouverte », a indiqué la police.

Les constatations se poursuivent sur place, a indiqué la police qui étudiera également les nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. L’une d’elles montre « un de nos agents apparemment en train de pousser un membre du public », a expliqué Colin Wingrove. Mais cette vidéo a été analysée et « il n’y a aucune preuve de mauvaise conduite », a affirmé la police vendredi soir. Une autre, montrant « un membre du public en train d’agresser un agent », a conduit à l’arrestation de cette personne, une femme, a poursuivi ce responsable.

« Il y a des gens qui ont forcé les portes »

Selon le tabloïd de gauche Daily Mirror, le concert a été annulé en cours de route, sous les huées des spectateurs, l’équipe annonçant sur scène : « Trois mille personnes ont forcé les portes à l’extérieur, et pour des raisons de sécurité on doit mettre un terme au spectacle ». « Il y a des gens qui ont forcé les portes. Ils se sont introduits à l’intérieur et la sécurité essaie de s’en occuper », a répété l’équipe, peinant à se faire entendre.

Sur Instagram, l’artiste âgé de 27 ans a adressé ses pensées aux victimes et dit prier pour qu’elles aillent mieux « au plus vite ». Le chanteur s’est dit « désolé » que son concert ait été interrompu et a fait part de son impatience de se produire à nouveau dans la ville. Juste avant sa série de concerts à Londres, le chanteur avait publié un message sur Twitter demandant aux personnes sans billet de ne pas venir à l’O2 Academy.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris l’horrible incident survenu hier soir à la Brixton Academy », a tweeté la ministre de la Culture Michelle Donelan. « Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées et à leurs proches. Il est clair qu’il y a des questions auxquelles il faut répondre sur la façon dont cela a eu lieu », a-t-elle ajouté.