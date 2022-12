Le président russe Vladimir Poutine se rendra lundi en Biélorussie, son alliée dans le conflit en Ukraine, ont annoncé ce vendredi le Kremlin et le service de presse présidentiel biélorusse. Il s’entretiendra avec son homologue Alexandre Loukachenko au Palais de l’Indépendance à Minsk.

Dans un communiqué, le Kremlin a indiqué que les négociations porteront sur les « questions clés » du développement du « partenariat stratégique » entre Minsk et Moscou, notamment « l’intégration » dans le cadre de l’Union russo-biélorusse, une alliance supranationale qui rassemble ces deux ex-républiques soviétiques depuis 1999. Pour sa part, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a affirmé que les pourparlers se concentreront sur la coopération économique, mais aussi sur « la situation militaire et politique » autour des deux pays.

Les deux régimes très proches depuis 2020

Il a aussi assuré que l’indépendance de Minsk n’était pas compromise, alors que des observateurs évoquent régulièrement l’hypothèse d’une fusion entre les deux alliés. « La souveraineté et l’indépendance [de la Biélorussie] sont inébranlables », a déclaré Alexandre Loukachenko, lors d’une réunion gouvernementale, cité par son service de presse. « Mais nous ne serons jamais l’ennemi de la Russie », a-t-il ajouté.

Les deux régimes se sont fortement rapprochés depuis 2020 et un vaste mouvement de contestation contre la réélection d’Alexandre Loukachenko, réprimé en Biélorussie avec la bénédiction de Vladimir Poutine, devenu un soutien vital du régime de Minsk.

Les deux pays avaient ensuite conclu de nouveaux accords de coopération dans les domaines économique et militaires. Surtout, la Biélorussie a servi de base arrière aux troupes russes pour leur offensive en Ukraine, mais l’armée biélorusse n’a pas pris part jusqu’à présent aux combats sur le territoire ukrainien. Mi-octobre, la Biélorussie et la Russie avaient annoncé la création d’une force militaire commune, à but uniquement « défensif » selon Minsk, qui assure être sous la menace d’attaques ukrainiennes. Cette semaine, l’armée biélorusse a mené une inspection surprise de ses forces visant à évaluer ses capacités de combat.