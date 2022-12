Et un de plus. Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, réunis ce jeudi en sommet à Bruxelles, ont formellement approuvé l’octroi du statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine. Cette décision, qui entérine un accord trouvé mardi par les ministres des Affaires européennes, marque le début d’un long processus d’adhésion pour ce pays des Balkans de 3,5 millions d’habitants.

Elle intervient plus d’une semaine après un sommet à Tirana pendant lequel l’Union européenne a reconfirmé son attachement au processus d’élargissement en faveur des Balkans occidentaux, qui connaît une nouvelle dynamique dans le contexte de la guerre en Ukraine.









La Commission européenne avait recommandé en octobre aux Etats membres d’accorder ce statut à ce pays pauvre et instable, confronté à des menaces sécessionnistes. La Bosnie devra mener d’importantes réformes pour renforcer l’État de droit, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la gestion des migrations et les droits fondamentaux, ont précisé les Etats membres.

Bientôt l’Europe à 35 ?

Sept pays sont déjà officiellement candidats à une adhésion à l’UE : Turquie (depuis 1999, processus aujourd’hui gelé), Macédoine du Nord (2005), Monténégro (2010), Serbie (2012), Albanie (2014), Ukraine et Moldavie (2022). Des négociations d’adhésion ont été ouvertes avec la Serbie, le Monténégro, l’Albanie et la Macédoine du Nord. Le Kosovo a quant à lui déposé officiellement jeudi sa demande pour obtenir ce statut de candidat.

La Bosnie est divisée entre une entité serbe, la Republika Srpska, et une fédération croato-musulmane, reliées par un faible pouvoir central souvent paralysé. Ce système politique complexe est hérité des accords de paix de Dayton qui ont mis fin à la guerre intercommunautaire dans laquelle 100.000 personnes ont été tuées entre 1992 et 1995.