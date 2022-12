A l’exception d’une courte expérience, datant de plus de 40 ans, Copenhague n’avait jamais vu ça. Un gouvernement d’alliance rassemblant la gauche et la droite. Alors, au moment de présenter leur équipe, la Première ministre sociale-démocrate danoise et le chef du principal parti de la droite ont dû défendre leur union. « Ce n’est pas parce que nous ne pouvions pas faire autrement que nous nous allions, car nous pouvions faire autrement. C’est ensemble que nous avons décidé de nous allier », a plaidé Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse avec les deux autres chefs de partis.

La Première ministre sortante avait pourtant la majorité absolue à gauche après sa victoire aux élections du 1er novembre. Mais elle a fait le choix de s’allier au nouveau parti centriste, et même au parti libéral, le rival historique des sociaux-démocrates. Elle doit présenter la composition de son exécutif jeudi, puis être officiellement nommée Première ministre par la reine.

Doutes sur la droite

L’alliance, qui inclut le nouveau parti des Modérés de l’ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen, est décrite comme historique par les médias danois, et évoque notamment l’alliance du centre gauche et du centre droit menée par Emmanuel Macron en France. Les sociaux-démocrates et les libéraux n’avaient gouverné qu’une seule fois ensemble jusqu’ici, pendant quatorze mois en 1978-1979.

Les interrogations les plus virulentes ont été dirigées vers le chef des libéraux Jakob Ellemann-Jensen, qui avait fait campagne pour devenir Premier ministre avec la droite en rejetant une alliance avec Mette Frederiksen. « Est-ce que je dois laisser ma fierté empêcher (…) de faire ce qui est bien pour le Danemark ? », s’est-il justifié.

Climat, Otan et immigration

Mette Frederiksen a présenté les grandes lignes du nouveau gouvernement, qui veut notamment accélérer les investissements dans la défense après l’invasion de l’Ukraine et réduire plus vite les émissions de CO2 du Danemark, avec une neutralité carbone dès 2045. Le pays scandinave de 5,9 millions d’habitants compte désormais atteindre dès 2030 l’objectif Otan de 2 % du PIB consacré aux crédits de défense, au lieu de 2033. Un jour férié va être supprimé pour financer cette mesure.









Une importante réforme fiscale va être mise en place, avec des hausses d’impôt sur le revenu pour la classe moyenne, une baisse pour les revenus élevés, et une surtaxe importante pour les très hauts revenus, selon le document de compromis présenté mercredi. Dans un pays à la ligne très dure contre l’immigration depuis vingt-cinq ans, le nouveau gouvernement a conservé le projet controversé de Mette Frederiksen d’ouvrir des centres d’accueil pour demandeurs d’asile hors d’Europe, possiblement au Rwanda.