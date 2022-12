Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des «explosions» entendues dans le centre de Kiev...

06h28 : Zelensky veut se débarrasser des mines

Dans une adresse vidéo devant le Parlement de Nouvelle-Zélande, Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent 174.000 km2 de territoire ukrainien. « Il n’y a pas de paix réelle pour tout enfant susceptible de mourir à cause d’une mine antipersonnel russe cachée », a insisté le président ukrainien.