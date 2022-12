Que s’est-il passé à Idaho le 13 novembre dernier ? Pour l’instant, la police n’en sait pas grand-chose. Ce jour-là, à 11 heures 58, les services de secours ont reçu un appel d’étudiants au 1122 King Road à Moscow, bourgade au milieu des collines de cet Etat rural du nord-ouest américain. Stupeur pour les policiers quand ils tombent sur quatre cadavres d’étudiants : deux au premier étage, deux au second.

Les corps de Kaylee Goncalves, Madison Mogen - toutes deux 21 ans –, Xana Kernodle et Ethan Chapin - 20 ans chacun et en couple - sont lardés de coups de couteau. Aucune trace de crime sexuel n’est relevée mais certaines des victimes portent des blessures de défense. Or, jusqu’ici, « il n’y a […] aucun suspect connu, aucune arrestation ni aucune arme retrouvée », résume les enquêteurs.

Plus de 100 scellés et plus de 5.000 éléments de preuve

Depuis, la police patine, des milliers d’internautes jouent aux enquêteurs amateurs et l’énigme s’épaissit autour de ce quadruple meurtre. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces étudiants sans histoire ont été tués dans leur sommeil, sans que cela ne réveille leurs deux autres colocataires dans cette maison blanche de trois niveaux aux petites fenêtres.

L’heure du crime ? Entre 2h52, heure des derniers coups de fil relevés sur le téléphone de Kaylee Goncalves, et l’appel aux secours en fin de matinée. Tous avaient fait la fête la veille, un banal samedi soir étudiant. Rapidement, une centaine d’enquêteurs de la police locale, de celle de l’Etat et du FBI sont mobilisés. Ils collectent 113 scellés, 4.000 photographies et plus de 5.000 éléments de preuve.

La liste des individus blanchis de tout soupçon est elle plus longue : les deux colocataires survivantes ; un homme à capuche vu près de Kaylee Goncalves et Madison Mogen alors qu’elles achetaient à manger dans un « food truck » en sortant d’un bar ; celui qui les a conduites à la maison désormais maudite ; les amis appelés le matin par les colocataires rescapées ; un homme qui aurait suivi Kaylee plusieurs mois auparavant.









Malgré l’instance du public local, les enquêteurs se gardent de rendre publics nombre de détails : où ont été précisément retrouvées les victimes ? Quelles sont leurs plaies ? Quelles traces, empreintes, échantillons d’ADN ont été collectés ? Quelle est la teneur du premier appel aux secours ? Affaire à suivre.