Circulez, y’a rien à voir. D’après l’avocat d’Eva Kaili, la vice-présidente grecque du Parlement européen incarcérée pour des soupçons de corruption n’a accepté aucun « pot-de-vin du Qatar ». « Sa position est qu’elle est innocente. Elle n’a rien à voir avec les pots-de-vin du Qatar », a affirmé mardi matin l’avocat Michalis Dimitrakopoulos, sur la chaîne privée grecque Open TV.

Interrogé pour savoir si de l’argent avait été découvert au domicile de sa cliente, le juriste a indiqué : « Je ne confirme ni ne démens, il y a une confidentialité. Je n’ai aucune idée si de l’argent a été trouvé ou combien a été trouvé ». En mémoire, des sommes spectaculaires ont été saisies au cours des 20 perquisitions menées jusqu’à lundi soir, dont 600.000 euros au domicile de l’un des suspects, selon le parquet fédéral belge.

Un ras-le-bol de la population grecque

Le Parlement européen est ébranlé par un retentissant scandale de corruption présumée depuis qu’Eva Kaili a été interpellée vendredi. Elle est soupçonnée d’avoir été payée par le Qatar pour défendre les intérêts de l’émirat qui organise actuellement la Coupe du monde de football. La présidente du Parlement européen, où Eva Kaili siège depuis 2014, a dénoncé avec cette affaire une « attaque » contre la démocratie tandis que Doha a démenti être impliqué dans des tentatives de corruption.

















Ce scandale a également provoqué une onde de choc en Grèce où les affaires et soupçons de corruption gangrènent le pays suscitant le ras-le-bol de la population. De nombreux Grecs ont exprimé leur honte de voir cette ancienne présentatrice à la télévision et députée du parlement (Vouli) impliquée dans un tel scandale. A Athènes, l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent a gelé tous les avoirs de la députée européenne écartée du parti socialiste Pasok, et de ses proches.