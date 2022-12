Guerre en Ukraine EN DIRECT : Conférence internationale à Paris pour orchestrer l’aide à la population ukrainienne…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner toutes les informations sur le conflit. Ce mardi va principalement être marqué par la conférence qui va réunir à Paris une partie de la communauté internationale afin d’orchestrer une aide immédiate à la population et de préparer la reconstruction de l’Ukraine. Les intervenants vont se concentrer sur cinq domaines fondamentaux : l’énergie, l’eau, l’alimentation, la santé et les transports. « Des chefs d’Etats, des chefs de gouvernements, des ministres » de 47 pays seront représentés, a indiqué l’Elysée. La Chine sera néanmoins la grande absente. Des ambassadeurs des pays du Golfe et de l’Inde seront tout de même présents, en symbole d’une solidarité qui s’exprime au-delà des frontières européennes ou nord-américaines.