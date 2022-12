Le bilan d’une fusillade en Australie est particulièrement lourd. Six personnes sont mortes, dont deux jeunes policiers, lors de ce drame dans l’Etat du Queensland, a indiqué ce mardi la police.

Juste après l’heure du déjeuner lundi, la police a reçu un appel en provenance de la petite ville de Wieambilla. « Dès qu’ils sont entrés dans la propriété, ils ont été criblés de coups de feu et ils n’ont eu aucune chance », a déclaré le président du syndicat de la police du Queensland, Ian Leavers. « Deux policiers ont été exécutés de sang-froid », a-t-il ajouté.

Décès des suspects

Les policiers décédés étaient des agents en début de carrière, l’un avait 26 ans, l’autre 29. Ils « ont fait (preuve) de sacrifice ultime pour assurer la sécurité de notre communauté », a souligné Katarina Carroll, commandant de la police du Queensland, en retenant ses larmes. Un voisin âgé de 58 ans a également été touché par balle et « déclaré décédé sur place », par la police.

Après la première fusillade, une équipe spéciale a été dépêchée sur les lieux. Peu après 22h30, deux suspects masculins et une femme étaient morts. Leur identité n’a pas été révélée, mais selon le journal The Australian, il s’agirait d’un enseignant, de son frère et de la femme de son frère, propriétaires des lieux où s’est déroulé le drame.

Le premier ministre australien Anthony Albanese a décrit la scène à Wieambilla comme « horrible ». Il s’agit d’un « jour qui a brisé le cœur des familles et des amis des officiers de police du Queensland qui ont perdu leur vie en faisant leur devoir », a-t-il ajouté.