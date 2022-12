Et de vingt. La police belge a mené sa vingtième perquisition en quatre jours dans l’enquête sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar pour influencer des décisions de cette institution de l’UE. C’est la première perquisition ciblant directement des locaux du Parlement européen, à Bruxelles.

Cette enquête, ouverte il y a « plus de quatre mois », a connu un coup d’accélérateur vendredi avec l’interpellation de six suspects dans la capitale belge. Quatre d’entre eux ont été écroués dimanche par le juge bruxellois qui pilote les investigations, dont la vice-présidente grecque du Parlement Eva Kaili. Le parquet fédéral a fait état de la saisie, au total, de plusieurs centaines de milliers d’euros en trois lieux différents, auprès de trois suspects. Dans le détail : « 600.000 euros au domicile de l’un des suspects, plusieurs centaines de milliers d’euros dans une valise saisie dans une chambre d’un hôtel bruxellois et 150.000 euros environ dans un appartement appartenant à un député européen ».

Les quatre suspects écroués comparaîtront mercredi devant la Chambre du conseil de Bruxelles, juridiction chargée de statuer sur la prolongation de la détention provisoire.