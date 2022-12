Nos voisins outre-manche font aussi face à une vague de froid depuis plusieurs jours. Afin de ne pas manquer d’électricité, le Royaume-Uni fait chauffer ses centrales au charbon, a indiqué ce lundi le gestionnaire du réseau électrique britannique National Grid ESO. L’entreprise a demandé à l’énergéticien Drax de faire chauffer deux unités de production de sa centrale située dans le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, ce qui « devrait donner confiance au public que l’approvisionnement énergétique de lundi » est assuré, selon un communiqué.

National Grid ESO précise que cela ne veut pas forcément dire que ces unités produiront de l’électricité lundi, mais qu’elles sont prêtes à le faire si nécessaire. Le gouvernement britannique a demandé à trois énergéticiens de maintenir ouvertes des centrales électriques à charbon cet hiver, tout en maintenant son objectif de se passer totalement de ce combustible dans la production d’électricité d’ici à 2024.

Campagne de sobriété

Deux autres sites de production au charbon sont ainsi prêts à démarrer : West Burton A, de l’électricien français EDF, dans le nord de l’Angleterre, et celle de Ratcliffe (centre) de l’Allemand Uniper. En tout, les trois opérateurs pourraient alimenter environ 600.000 foyers en cas de besoin.

Le gestionnaire du réseau avait publié début octobre ses projections pour l’hiver, dans lesquelles il se montrait optimiste sur sa capacité à approvisionner le pays mais prévenait que dans un scénario extrême des coupures de courant ponctuelles pourraient être nécessaires pour soulager le système. Les utilisateurs sont en outre incités par les opérateurs à réduire leur consommation et le gouvernement britannique a lancé fin novembre une campagne de sobriété pour faire baisser la demande.

Mine souterraine de charbon

Le Royaume-Uni produit environ la moitié de son électricité au gaz, mais le pays est moins dépendant que d’autres en Europe des importations de Russie : le combustible provient en majorité de Norvège et de sa propre plateforme continentale, notamment en mer du Nord.

Le gouvernement britannique a par ailleurs donné son aval la semaine dernière à un projet controversé de mine souterraine de charbon en Angleterre, premier projet de ce type en trente ans dans le pays, mais destinée uniquement à la métallurgie. Le Royaume-Uni a vu les températures chuter à -10 degrés Celsius voire moins pendant la nuit dans certaines régions, et des épisodes de chutes de neige et de gel qui causaient lundi matin d’importantes perturbations dans les transports routiers, aérien et ferroviaire.