« Une approche nuancée ». Alors que l’opinion publique britannique réclame des sanctions contre des diplomates chinois impliqués dans des violences, le gouvernement britannique a défendu dimanche une réponse mesurée.

Si Londres a affirmé il y a deux semaines que « l’âge d’or » avec Pékin était terminé et qu’il fallait désormais regarder la Chine avec un « robuste pragmatisme », le gouvernement refuse pour le moment d’expulser les diplomates mis en cause dans cette affaire, comme le demandent des militants pro-démocratie. Il faut attendre les conclusions de l’enquête de police plutôt que de se baser sur des vidéos en ligne, a tempéré dimanche sur la BBC le chef de la diplomatie britannique James Cleverly.

Deux versions, une vidéo

Car l’affaire de violence qui embarrasse les autorités depuis octobre a été consignée sur plusieurs vidéos. Elles montrent des individus sortant du consulat de Chine à Manchester pour détruire les banderoles de manifestants. De violentes altercations s’ensuivent et, sur des images, un manifestant est vu au sol, recevant des coups dans l’enceinte diplomatique après y avoir été visiblement tiré de force.

Le Royaume-Uni avait sèchement rappelé Pékin à l’ordre sur le droit à manifester sur le sol britannique tandis que la Chine mettait en cause des « fauteurs de troubles » entrés « illégalement » dans l’enceinte de ce consulat.









Postes de police secrets

De la même manière, James Cleverly a affirmé dimanche que le gouvernement avait besoin de plus de preuves concernant de potentiels postes de police chinois « secrets » sur le sol britannique. L’Irlande, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont déjà pris des mesures après la publication de rapports indiquant que la Chine utilisait ces avant-postes pour espionner et intimider ses ressortissants à l’étranger.

Mais si « nous avons vu des comportements vraiment, vraiment inappropriés et inacceptables » de la part de la Chine, l’importance du partenariat bilatéral est tel que le Royaume-Uni doit adopter une approche nuancée, a dit M. Cleverly.

« La Chine est un pays qui pose un incroyable défi sur la scène internationale », a déclaré Cleverly qui doit prononcer lundi un discours vantant la nécessité de regarder au-delà des alliés traditionnels du Royaume-Uni, notamment vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine.

« Je veux que notre politique étrangère soit constamment en train d’anticiper demain, de balayer l’horizon, de regarder 10, 15 et 20 ans en avant », doit-il dire.