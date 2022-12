Celui qui rêvait d’un trône s’est retrouvé assis à l’arrière d’une voiture de police, menottes aux poignets. L’Allemagne a découvert stupéfaite l’existence du prince Reuss Henri XIII, considéré comme une figure centrale d’un complot contre l’Etat déjoué mercredi par les autorités.

Mercredi, les forces de sécurité ont débarqué dans sa résidence de Francfort. Parallèlement, son château à Bad Lobenstein, dans la région de Thuringe (est) d’où est originaire sa lignée aristocratique, était lui aussi perquisitionné. C’est dans cette grande demeure que le prince aurait invité des sympathisants pour ourdir un coup d’Etat contre la République fédérale dont le point d’orgue devait être la prise par les armes du parlement.

Les « Citoyens du Reich »

Vingt-cinq personnes en tout ont été interpellées lors du coup de filet au cœur d’une cellule radicale nourrie à l’idéologie des « Reichsbürger », les « Citoyens du Reich », une mouvance extrémiste qui a pris de l’ampleur avec les restrictions sanitaires. L’enquête porte sur 54 personnes au total et de nouvelles interpellations ne sont pas exclues, selon les autorités.

Un discours prononcé en 2019 à Zürich lors d’un forum d’acteurs du monde numérique éclaire sur la vision du monde de l’aristocrate. Vêtu d’un costume bleu élégant, mèches de cheveux blancs ramenées en arrière, il y accuse pèle mêle « l’industrie financière juive » d’avoir détruit la monarchie, des « francs-maçons étrangers » d’avoir provoqué la Première Guerre mondiale, dénie toute légitimité à la République fédérale allemande, une « structure administrative des Alliés », qui ont aussi écrit la constitution.

« Un vieil homme fou »

Si l’homme est fier de son sang bleu et ne cesse de réclamer réparation pour sa famille « spoliée », ses proches ont depuis longtemps pris leurs distances, confie le prince Henri XIV, qui se présente comme le chef de la fratrie aristocratique de quelque 60 membres. « Nous n’avons aucun contact avec ce mouton noir de la famille », déclare-t-il d’emblée, le présentant comme « un vieil homme fou, hélas » qui n’appartient plus au conseil familial depuis quatorze ans déjà.

Selon le Berliner Zeitung, il aurait été marié à une Iranienne dont il aurait eu deux enfants. Son fils, né en 1991, s’appellerait Henri XXVIII. « Nous sommes une grande famille avec une grande histoire, nous avons régné pendant 850 ans dans la région » de Thuringe, assure le prince Henri XIV, regrettant que les égarements de son parent ternissent la « réputation » de tout le clan.

De « l’arbalète » à des « fusils »

Les avis divergent sur le degré de dangerosité à accorder au réseau démantelé. Il serait certes « facile » de taxer ces complotistes de « fous inoffensifs », souligne le quotidien Süddeutsche Zeitung. Mais ils proviennent « des classes supérieures de notre société, avec des nobles, des enseignants, des docteurs, des hommes d’affaires, ainsi que des soldats et des officiers de police », pointe le journal.

Parmi les principaux suspects interpellés figurent en effet des soldats d’élite et une juge, ancienne députée d’extrême droite. Le groupuscule complotiste disposait de nombreuses armes, allant de « l’arbalète jusqu’à des fusils et des munitions » et était donc potentiellement dangereux, a renchéri le chef de la police criminelle (BKA), Holger Münch sur la chaîne télévision ARD.

21.000 personnes dans le pays

Avant toutefois d’ajouter : « il ne faut pas supposer qu’un groupe comprenant quelques dizaines [de membres], peut-être quelques centaines, est en mesure de remettre réellement en question le système étatique en Allemagne ». La mouvance des Reichsbürger compte environ 21.000 personnes dans le pays, dont environ « 10 % sont orientés vers la violence », a estimé sur RTL Thomas Haldenwang, chef du Renseignement intérieur.

Pour le quotidien Frankfurter Allgemeine, il faut raison garder : « Rien ne laisse penser que le groupe aurait réussi son plan monstrueux », écrit-il et « un large pan de la population ne soutient pas ce style d’idéologie complotiste et erronée ».