Si la Croatie se réjouit de cette décision, la Bulgarie et la Roumanie vont devoir attendre plus longtemps pour espérer entrer dans l’espace Schengen. Jeudi, l’ensemble des ministres européens de l’Intérieur réunis à Bruxelles ont validé la demande d’adhésion de la Croatie à cet espace sans contrôle aux frontières intérieures. A partir du 1er janvier 2023, ce petit pays deviendra le 27e membre de cette vaste zone et rejoindra également la zone euro.

Quant à la Bulgarie et la Roumanie, la nouvelle est tout autre. À la suite du veto de l’Autriche, ces deux pays de l’Europe de l’Est ne pourront pas entrer dans l’espace Schengen.

La décision doit être unanime

L’adhésion, qui doit être décidée à l’unanimité des Etats membres, aurait notamment pour effet de supprimer les longues files d’attente de véhicules aux frontières de ces pays et d’encourager le tourisme.

« Je voterai aujourd’hui contre l’élargissement de Schengen à la Roumanie et la Bulgarie », avait annoncé le ministre autrichien de l’Intérieur Gerhard Karner. Actuellement l’Autriche fait face à une forte hausse des demandes d’asile, redoute que la levée des contrôles aux frontières avec ces deux pays accroisse encore les arrivées de migrants. « Cette année, nous avons enregistré plus de 100.000 passages illégaux de la frontière en Autriche », a-t-il indiqué.









Côté français, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin était favorable à l’intégration de la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie dans Schengen et estimait que cela permettrait « de mieux respecter le contrôle de nos frontières » et de limiter les arrivées par la route des Balkans. Ces trois pays ont « fait beaucoup d’efforts pour maîtriser leurs frontières », avait estimé Gérald Darmanin, sur la même ligne que son homologue allemande Nancy Faeser.

Pour rappel, l’espace Schengen est une zone dans l’Europe au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures.