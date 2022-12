Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Un peu plus de 150 passagers ont été légèrement blessés ce mercredi matin dans la banlieue de Barcelone, en Espagne, à cause d’une collision entre deux trains, ont indiqué les services d’urgence et la compagnie ferroviaire espagnole. Selon une porte-parole des services d’urgences médicales (SEM), dans le détail, 150 personnes ont été « légèrement blessées » et cinq autres « modérément ». « Il s’agit de contusions, quelques traumatismes faciaux, mais sans gravité », a précisé un responsable.

La collision s’est produite « à 07h50 à la station de Montcada i Reixac-Manresa, sur la ligne en direction de Barcelone », a dit à l’AFP un porte-parole de la Renfe, précisant qu’un train se dirigeant vers Barcelone avait « heurté l’arrière d’un autre » train à l’arrêt.









« Ne pas faire d’hypothèse » pour le moment

Une enquête a été ouverte par la Renfe pour déterminer les causes de l’accident, qui a eu lieu à environ 10 km au nord de la métropole catalane. La ministre des Transports, Raquel Sánchez, qui s’est immédiatement rendue sur place, a demandé à « ne pas faire d’hypothèse » à ce sujet.

Interrogés par la télévision nationale, plusieurs passagers évacués du train qui a été heurté à l’arrière ont indiqué avoir ressenti « un gros choc » et ont fait état de personnes projetées au sol ou se cognant la tête. La circulation des trains, qui avait été interrompue dans les deux sens, a été rétablie peu après 10h.