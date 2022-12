Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les Américains ne voient pas d’un bon œil les attaques aux drones en Russie…

07h07 : Les amants maudits

Dans une lettre écrite depuis sa prison à Moscou, Artiom a griffonné une nuée de coeurs et ce qui ressemble à une pomme de terre munie de quatre pattes. «Ceci est un chat.» Son amoureuse, Alexandra, relit le message et éclate de rire. Elle vient de faire tatouer le même dessin maladroit sur son bras, car elle voulait «avoir pour toujours un bout d'Artiom» sur son corps. A moins, dit-elle encore en riant, qu'on ne lui «découpe la peau».

En septembre, Artiom Kamardine, 32 ans, a été arrêté et, dit-il, violé par des policiers. Son crime ? Avoir récité un poème contre l'offensive en Ukraine. Depuis, Alexandra Popova, 28 ans, se raccroche à de petits symboles pour ne pas sombrer. Il y a quelques mois encore, ce couple pensait avoir l'avenir devant lui. Mais après l'intervention des troupes russes en Ukraine, ils ont été happés par la machine répressive qui s'est accélérée en Russie.

Pour Artiom et Alexandra, c'est leur opposition à Vladimir Poutine qui les a plongés en enfer. Le 26 septembre, des policiers cagoulés font irruption dans leur appartement : ils cherchent Artiom, qu'ils emmènent dans une chambre à part. A son avocat, il affirme avoir été tabassé et sodomisé avec la barre d'un haltère. Alexandra raconte, elle, que les policiers l'ont brutalisée, aspergé ses joues et sa bouche avec de la colle forte, et menacée de «viol collectif». Dans la foulée, Artiom est contraint de présenter des excuses filmées et diffusées sur Internet. Une punition courante dans plusieurs régimes autoritaires, mais rare à Moscou.