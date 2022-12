Washington ne veut pas voir le conflit s’étendre en dehors des frontières de l’Ukraine. Les Etats-Unis ont donc déclaré mardi « ne pas encourager » l’Ukraine à lancer des frappes en Russie après des attaques de drones considérées comme émanant de Kiev sur plusieurs bases aériennes russes.

« Nous n’encourageons pas et nous n’aidons pas l’Ukraine à lancer des frappes en Russie », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. « Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que les Ukrainiens vivent chaque jour avec l’agression russe qui se poursuit », a-t-il ajouté, accusant Moscou de « faire de l’hiver une arme » en bombardant les infrastructures civiles de l’Ukraine.

La Russie fait état de trois morts

« Ce à quoi nous sommes déterminés, c’est faire en sorte qu’ils aient en mains - avec (l’aide de) beaucoup d’autres partenaires dans le monde - les équipements dont ils ont besoin pour se défendre, défendre leur territoire et défendre leur liberté », a-t-il ajouté.

Des experts pensent que l’Ukraine aurait pénétré l’espace aérien russe avec des drones datant de l’époque soviétique et non avec les milliards de dollars d’aide militaire accordée par les puissances occidentales depuis l’invasion du territoire par la Russie le 24 février. Questionné un peu plus tôt sur ces opérations, le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, s’était gardé d’attribuer les récentes frappes de drones à Kiev, qui ne les a pas revendiquées. La Russie a fait état de trois morts et deux avions endommagés lors d’une de ces attaques ayant visé des bases sur son territoire.

« Nous fournissons à l’Ukraine ce dont elle a besoin pour que cela soit utilisé sur son territoire souverain - sur le sol ukrainien - pour affronter l’agresseur russe », avait affirmé Ned Price. Il n’avait en outre pas souhaité commenter une information du Wall Street Journal selon laquelle les Etats-Unis auraient modifié des Himars destinés à l’Ukraine, des systèmes d’artillerie très puissants et sophistiqués, pour éviter qu’ils soient utilisés afin d’attaquer la Russie.

Joe Biden a pour sa part dit publiquement qu’il n’encourageait pas l’Ukraine à se doter de missiles de longue portée, redoutant une escalade qui pourrait conduire les Etats-Unis à jouer un rôle plus direct contre la Russie. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui s’exprimait aux côtés d’Antony Blinken après des entretiens avec leurs homologues australiens, a souligné que les Etats-Unis n’empêchaient par contre pas l’Ukraine de développer ses propres missiles à longue portée.