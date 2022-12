07h32 : L’Ukraine, transie de froid, tente de réparer ses installations énergétiques

L’Ukraine s’efforçait mardi de réparer ses installations énergétiques, endommagées par une nouvelle salve de missiles russes, et de réapprovisionner les Ukrainiens privés de courant et d’eau au moment où des températures polaires frappent le pays. « Un pic de froid » est attendu mardi et mercredi, a prévenu Volodymyr Kydrytskï à la télévision. « Le moment que les Russes ont choisi pour cette attaque est lié à leur désir d’infliger (…) un maximum de dégâts à notre système énergétique », a-t-il estimé.

Près de la moitié des installations énergétiques ont été endommagées après des mois d’attaques systématiques, plongeant les Ukrainiens dans le noir et le froid. Des réparations d’urgence sont en cours, a annoncé l’opérateur électrique, mais des coupures d’électricité devront être appliquées dans toute l’Ukraine.

« A cause des conséquences des bombardements (…), pour maintenir l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, un système de coupures d’urgence va être mis en place dans toutes les régions d’Ukraine. L’électricité sera fournie prioritairement aux infrastructures essentielles », a souligné Ukrenergo sur Telegram.