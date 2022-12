Trente-quatre personnes ont trouvé la mort dans le glissement de terrain qui a enseveli dimanche un bus et plusieurs autres véhicules dans le nord-ouest de la Colombie, a-t-on appris lundi de source officielle. « Au total, 34 personnes sont mortes et neuf ont été blessées. Parmi ces blessés, trois ont réussi à sortir vivants du bus et six autres personnes d’un véhicule privé qui se trouvait également sur le site » de l’accident, a précisé à l’AFP la directrice des services de secours colombiens (UNGRD), Diana Ramirez. Dans la matinée, le président Gustavo Petro avait fait état de 27 morts, dont trois mineurs.

Sous l’effet des fortes pluies, un pan de montagne s’est décroché et est venu ensevelir sur la route en aval plusieurs véhicules, dont au moins une moto et un bus de transport public avec à son bord une trentaine de personnes. Le précédent bilan de ce glissement de terrain sur une route de montagne dans la municipalité de Pueblo Rico faisait état de trois morts. Un responsable des secours (UNGRD) a précisé à l’AFP que quatre blessés ont pu être récupérés, tandis que quatre autres restaient coincés sous la coulée.

« Catastrophe nationale » à cause des pluies

Le bus venait de la ville de Cali (sud-ouest) et se rendait à Quibdo (nord-ouest), capitale du département de Choco, en traversant la cordillère des Andes occidentales. Les images montrent des dizaines de secouristes s’affairant, à l’aide notamment d’une pelleteuse, pour déterrer les victimes ensevelies, ou transportant en courant vers une ambulance un corps inanimé d’adolescente.

La presse colombienne s’est émue en particulier du cas d’une enfant, sortie vivante de la carcasse du bus et retirée des bras de sa mère décédée. Selon le témoignage d’un survivant, le chauffeur de l’autocar s’est rendu compte de l’effondrement et a tenté, mais sans succès, de faire marche arrière.

Depuis le début du mois d’août, le pays est en état de « catastrophe nationale » en raison de la pire saison des pluies depuis quarante ans, selon le gouvernement. Selon un précédent bilan, les pluies ont fait 271 morts et 700.000 sinistrés depuis un an.