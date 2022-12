Guerre en Ukraine EN DIRECT : « Nous devons soutenir l'effort de guerre ukrainien », insiste Emmanuel Macron…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce week-end, les relations entre Volodymyr Zelensky et ses soutiens internationaux sont plutôt tendues. Le président ukrainien leur reproche en effet de ne pas en faire suffisamment sur le plafonnement du prix de baril de pétrole russe. Vendredi, les 27 pays de l’Union européenne, le G7 et l’Australie s’étaient mis d’accord sur « un prix maximum de 60 dollars américains pour le pétrole brut d’origine russe transporté par voie maritime ». « Ce n’est pas une décision sérieuse » a depuis critiqué Volodymyr Zelensky, Kiev suggérant un prix deux fois plus bas.