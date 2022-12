Un petit bout de France loin de France. Après son séjour à Washington, qui l’a mené du cimetière d’Arlington au Capitole et à la Maison Blanche, Emmanuel Macron a achevé vendredi sa visite d’Etat à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Fini les questions spatiales ou la guerre en Ukraine, c’est pour parler francophonie que le président français a été sur place. Il a notamment annoncé la création d’un fonds pour l’enseignement du français aux Etats-Unis. Et puis il a eu une rencontre surprise avec Elon Musk de passage en Louisiane pour parler voiture électrique et modération de Twitter.

Un crochet culturel et frenchy qu’a suivi notre journaliste Rachel Garrat-Valcarcel. Elle vous raconte tout ça en vidéo.