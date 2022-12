Une saisie record, une de plus pour la Marine nationale. Fin septembre, les militaires français avaient déjà touché le gros lot en saisissant six tonnes de cocaïne à bord d’un cargo au large de la Guinée. Ils ont récidivé mercredi en mettant la main sur une cargaison de 4,6 tonnes de cocaïne, a-t-on appris ce vendredi auprès de la préfecture maritime de l’Atlantique. La drogue a été découverte à bord d’un remorqueur brésilien qui se trouvait dans le golfe du Guinée et faisait depuis son départ l’objet d’une surveillance particulière.

Mercredi à l’aube, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre de la Marine nationale est entré en action dans le cadre de cette enquête, pilotée par les autorités maritimes et le procureur de la République de Brest. A bord du remorqueur, les marins français ont découvert plusieurs ballots contenant de la cocaïne. « Cette saisie représente quelque 4.607 kilogrammes de cocaïne pour une valeur globale d’environ 150 millions d’euros », se félicite la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué. La drogue saisie a été détruite à bord avant le retour du porte-hélicoptère à son port de base à Toulon.