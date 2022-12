Bientôt la fin du voyage. Emmanuel Macron termine sa visite d’Etat aux Etats-Unis ce vendredi par un crochet symbolique par la (très française) Nouvelle-Orléans. Avant cela, jeudi, il a été reçu en grande pompe avec son épouse, Brigitte, à la Maison Blanche par le couple Biden.

Les deux hommes ont donné ensemble une conférence de presse où ils ont affiché leur entente sur l’Ukraine et le climat, mais pas question pour Joe Biden de s’excuser de la politique économique américaine. Pas de quoi gâcher un fameux dîner d’Etat dans la soirée. Au menu : homard et champagne, et un parterre VIP, avec Anna Wintour, Stephen Colbert et Julia Louis-Dreyfus. Que s’est-il passé durant cette journée marathon ? Qu’en retenir ? Et que va-t-il se passer aujourd’hui ? Suivez le guide - notre journaliste politique Rachel Garrat-Valcarcel, présente sur place - en vidéo.