Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Commission européenne veut un tribunal spécial pour juger « les crimes russes »…

06h52 : Le ministre français des Armées au Pentagone

Alors qu’Emmanuel Macron est aux Etats-Unis pour une visite d’Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a rencontré son homologue américain Lloyd Austin mercredi au Pentagone. Ils « ont insisté sur l’importance d’entretenir la forte coopération bilatérale entre nos deux pays, et ont signé une déclaration d’intention qui codifie nos principes partagés », a déclaré le Pentagone.

Pour le chef du Pentagone, le texte fait respecter « nos engagements dans le domaine du contre-terrorisme à travers le monde, de l’Afrique, à l’Indo-Pacifique », et renforce « notre coopération dans les domaines spatiaux et cyber ». Les deux ministres ont également évoqué le « soutien à l’Ukraine, et la force de l’Alliance de l’OTAN ».