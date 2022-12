Emmanuel Macron aux Etats-Unis EN DIRECT : Le président est à la Maison Blanche, Biden salue la « liberté, l'égalité, la fraternité »…

16h01 : Et cette visite, justement, elle a commencé comment ?

Eh bien elle a commencé dans les étoiles. Plus précisément dans la conquête des étoiles, puisque la délégation française est partie visiter mardi, avant l'arrivée d'Emmanuel et Brigitte Macron, le Goddard Space Flight Center, le tout premier site de la Nasa. L'occasion de montrer à tous la « bromance » spatiale entre les deux Nations. Mais comme pour tout, l'amitié avec les Etats-Unis a ses limites. On en parlait dans cet article :